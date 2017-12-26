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Huawei подарит пользователям уникальный MateBook D

Сегодня, 01:30

Компания Huawei намерена порадовать своих клиентов новым произведением, которое поступит на линию реализации уже в очень скором времени. Им станет новый уникальный ноутбук MateBook D.

MateBook D сможет создать достойную конкуренцию своему соратнику Xiaomi Notebook Pro. Хотя представители производителя пока не рассказывают особенностей и преимуществ ноутбука, который сможет окончательно покорить мир, но любопытные обозреватели смогли узнать некоторые подробности. Ноутбук MateBook D будет иметь монитор с диагональю 15,6 дюйма и системой FullHD.

Внутри устройства расположится процессор Intel Core i5 и графический чип Nvidia MX150. Оперативная память 8 Гб, а встроенная – от 128 до 256 Гб. Жесткий диск ноутбука расчитан на 1 Тб. Приблизительная стоимость MateBook D, которая зависит напрямую от комплектации, колеблется от 790 до 850 долларов.


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