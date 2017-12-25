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Пользователи выберут «лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета»

Вчера, 17:19

Стартовало голосование «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета», которое отберет более 200 гаджетов в 45 номинациях и 5 категориях. Это голосование проводится восьмой год подряд. Определить победителей смогут пользователи Рунета.

Пользователи Рунета смогут выразить свое личное мнение по поводу устройств. Согласно данным, Hi-Tech Mail.Ru организовывает уже в восьмой раз премию «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета». Так, все желающие смогут выбрать из более 200 устройств своих фаворитов и ранжировать их в соответствии с критериями 45 номинаций и 5 основных категорий. В основном пользователи обращают внимание на смартфоны, компьютеры. Так, Hi-Tech Mail.Ru приглашают интернет-пользователей сделать свой выбор и понять, какая марка и какое устройство действительно достойно внимания.


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