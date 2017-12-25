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Контролеры Подмосковья обучаются при помощи очков виртуальной реальности

Вчера, 16:37

Поскольку работа с людьми может превратиться в конфликтную ситуацию, в Центральной пригородной пассажирской компании Подмосковья учащиеся на контролеров поездов начали пользоваться очками, что показывают виртуальную реальность.

Изначально все жалобы на работу сотрудников были проанализированы. На основе данных были смоделированы варианты возникновения неурядиц. Такие конфликтные ситуации практикуются на VR-тренажере, благодаря которым на основе поведения контролера определяется профессионализм его работы.
В ближайшем будущем похожие тренинги будут задействованы в подготовке дежурных по вагону, проводников и билетных кассиров.
Сообщается, что в текущем году количество жалоб от пассажиров на сотрудников поездов и билетных касс снизилось на 26% в сравнении с тем же периодом в 11 месяцев 2016 года.
Также с недавних пор возможна покупка билетов с помощью банковской карты. Пассажирская компания продолжает работу по улучшению билетных касс.


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