Nissan Pathfinder 2022 c большим мультимедийным центром «попался» фотошпионам

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Аудиосистема внедорожника получила угловатые формы и толстые рамки.

Фото: Мультимедийный центр Nissan Pathfinder 2021, источник: Carscoops

На днях Nissan Pathfinder 2022 в плотном камуфляже проходил дорожные тесты, где и «попался» фотошпионам. Журналистам Carscoops удалось заглянуть в салон внедорожника и показать большой мультимедийный комплекс на шпионских фото.

Фото: Мультимедийный центр Nissan Pathfinder 2022, источник: Carscoops

На фотоснимках замечен внушительный тачскрин развлекательного центра с угловыми краями и толстыми рамками. Громкость на таком устройстве регулируется физическим «бегунком». Кроме магнитолы в машине замечены приборная панель и разное тестовое оборудование.

Внешность новинки будет кардинально отличаться от актуальной генерации модели. Маскировочная пленка скрыла детали кузова, но некоторые особенности просматриваются. Как отмечает американский портал, передняя часть внедорожника похожа на последние X-Trail и Patrol. Это говорит, что на Nissan Pathfinder появится V-образная радиаторная решетка и раздельные светодиодные фары.

В профиль машина дает о себе знать вертикальным и «мускулистым» дизайном за счет стойки в форме буквы «С». Задняя часть внедорожника скрывается пленкой, но ожидается появление гладких фонарей.

Под капотом «Патфайндера» 2022 могут быть установлены 3,5-литровый V6, 2-литровый мотор и гибридный агрегат. Не исключено, что для движков предложат 9-позиционную АКПП вместо вариатора и передним приводом.

Фото: Экстерьер Nissan Pathfinder 2022, источник: Carscoops

Напомним, текущая версия «японца» в России обойдется от 2 755 000 до 3 065 000 рублей.