В России стартовало производство нового KIA K5

Вчера, 14:13

Цены на корейский седан объявят в августе.

Фото: KIA K5, источник: KIA

Пресс-центр российского офиса KIA распространил информацию, согласно которой, стартовало производство нового KIA K5 в России. Корейский бизнес-седан начали собирать на заводе «Автотор» крупноузловым способом, а готовые машинокомплекты поставляются напрямую из Южной Кореи.

Стоит напомнить, что KIA K5 пришел на смену KIA Optima. Официальная презентация «корейца» намечена на конец лета, а на рынке модель появится осенью 2020 года.

Размеры KIA K5 составили 4905х1860х1445 мм, а величина колесной базы — 2 850 миллиметров. Под капотом российской версии седана располагаются бензиновые «атмосферники» объемами 2,0 и 2,5 литра на 150 и 194 лошадиные силы, которые работают в паре с АКПП и передним приводом. Полный привод для модели недоступен, тогда как в США такая машина имеет опцию привода на четыре колеса.

Фото: экстерьер и интерьер KIA K5, источник: KIA

Функциональный список нового KIA K5 включает в себя кнопочное зажигание, двухзонный климат-контроль, круговой видеобзор, адаптивный круиз-контроль, ассистента экстренного торможения, беспроводную зарядку для гаджетов и легкосплавные колесные диски размерами 18 и 19 дюймов. Первые тестовые варианты седана уже начали доставлять в дилерские центры, а российские цены обнародуют уже в августе текущего года.