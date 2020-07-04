Chevrolet Niva получила новую приборную панель

Вчера, 18:27

Первые экземпляры модели с «освеженной» приборкой уже сошли с конвейера.

Фото: wikimedia

Chevrolet Niva получила новую панель приборов. Впрочем, приставка к названию внедорожника изменится, ведь «АвтоВАЗ» выкупил все акции у General Motors и теперь улучшает своё творение.

«Шевроле Нива», несмотря на экологические требования, продолжает пользоваться хорошим спросом в Европе по параметру цена/качество. Местный потребитель ценит её проходимость, простоту в управлении и обслуживании.

Однако обновляться нужно. Chevrolet Niva в улучшенном варианте получила приборную панель, частично заимствованную от рестайлинговой версии LADA 4×4. Аналитики предполагают, что приборка получит два циферблата. Между ними появится дисплей бортового компьютера.

После ухода от Chevrolet, Niva продолжает сходить с конвейера. Производитель размещает авто на накопительной площадке. Там машины дооборудуют, после чего они отправятся к дилерам.

Первая за 17 лет LADA Niva под собственным названием будет презентована в ближайшие месяцы. Полноценный рестайлинг получится не ранее 2023 года.

Фото: экстерьер и интерьер Chevrolet Niva, источники: Wikipedia, GM-АВТОВАЗ

Однако предыдущие модели Niva и так пользуются популярностью в мире благодаря своим параметрам и цене. Рестайлинг — вещь хорошая. Европа привыкла к качеству. В данном случае — советскому.