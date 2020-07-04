Mercedes закрывает французский завод по выпуску моделей Smart

Вчера, 15:45

Вместо них на площадке станут выпускать компактные электрокары серии EQ.

фото: cars.ua

Концерн Mercedes объявил сокращение выпуска Smart. Таккая необходимость, согласно сообщению компании, вызвала в результате глобальной перестройки производства. Автолюбители стали реже покупать эти модели. Появился интерес к кроссоверам и внедорожникам.

Точная судьба Mercedes Smart пока неизвестна. Судя по последним новостям, немецкая автокомпания заинтересовалась выпуском электрокаров. Строительство нового завода рядом с Хамбеком началось. Предположительно, Smart уже не интересен потребителям и руководству концерна Mercedes. Официальных комментариев от руководства автогиганта пока не было.

Доходы от сокращения выпуска нерентабельной малолитражки компания планирует использовать для развития электромобилей своего бренда. Последняя информация представителей концерна гласит, что Mercedes Smart в новой версии продолжат собирать на автозаводе в Хамбахе. Насколько долго это продолжится — неизвестно.

Аналитики полагают, Mercedes после продажи французского завода перенесёт сборку автомобилей в Бремен, Зиндельфинген или Раштатт.