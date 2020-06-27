Новая Skoda Octavia получит мультимедийную установку третьего поколения

Сегодня, 15:25

Доработанная система сможет работать с «облаком» Skoda.

Фото: Skoda Octavia, источник: Skoda

Как сообщает издание CarDale, четвертое поколение Skoda Octavia получит мультимедийную установку третьей генерации. Новая информационно-развлекательная система представлена 10-дюймовым тачскрином с возможностью голосового управления.

При включении система приветствует владельца, а затем переводит водительское сиденье в любое положение по желанию пользователя. Климат-контроль уже настроен на нужную температуру, а желаемую радиостанцию можно выбрать простым прикосновением пальца. При помощи голосовых команд, цифровой ассистент Skoda Laura выберет оптимальный маршрут к пункту назначения через интернет, а кроме того, автомобилист может настроить или разделить экран в соответствии с предпочтениями и наладить на мониторе выполнение нужных автомобильных функций.

Новую генерацию информационно-развлекательной системы на Skoda Octavia предложат в вариантах Columbus, Swing и Bolero. Такая установка во всех версиях доступна с 10-дюймовым тачскрином, а отдельные элементы можно перемещать или переставлять так же, как и на смартфоне.

Для регулирования громкости используются управляющие кнопки на руле или новый сенсорный «ползунок». С помощью одного пальца можно добавить громкость, а при использовании двух пальцев изменяются размеры карты в навигационном меню. После обновления система Columbus сможет отображать раздельную способность масштаба карты. Кроме этого, разделение карт можно увеличивать либо уменьшать при помощи жестов двумя пальцами.

Сенсорный «ползунок», управляющие кнопки, поворотные элементы на руле и интеллектуальный цифровой помощник Skoda Laura позволяют водителю не отвлекаться от дороги для активации развлекательных функций. Головное устройство станет доступным опционально и для актуальной версии Skoda Octavia.

Новая мультимедийная установка использует беспроводную технологию SmartLink для подключения к смартфонам. После одноразового сопряжения устройство автоматически подключается при посадке в Skoda Octavia. Нажатие кнопки на центральной консоли открывает доступ к меню системы, а дополнительные клавиши активируют вентиляцию ветрового и включают обогрев заднего стекла.

Фото: экстерьер и интерьер Skoda Octavia, источник: Skoda

После активации аккаунта Skoda Connect, «Октавия» сохранят настройки мультимедийной установки и кондиционирования, а также регулировки сиденья и внешних зеркал в системе облачного хранения. До 14 пользователей смогут сохранять или переносить настройки в другую модель Skoda, которая тоже оснащена таким информационно-развлекательным центром.