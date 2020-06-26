Блогер рассказал, чем хорош Changan CS55 2020 в топовой комплектации

Вчера, 15:53

Китайский кроссовер превосходит конкурентов по оснащению, отделке салона и ездовым качествам, но долговечность движков предстоит еще проверить.

Фото: Changan CS55, источник: Changan

В настоящее время китайские автомобили по демократичной цене практически не уступают конкурентам по качеству сборки и оснащению. Такое положение дел затрагивает и обновленный Changan CS55, который поставляется на российский рынок. Ведущий YouTube-канала «Капитан» провел тест-драйв и рассказал, чем хорош «поднебесный» кроссовер в топовой комплектации.

Changan CS55 по размерам сопоставим с популярным Geely Atlas — 4500X1855X1690 мм, а величина колесной базы достигает 2 650 миллиметров. Блогер отметил привлекательный внешний облик китайского кроссовера, который некоторыми чертами похож на Land Rover Freelander. Машину оснастили линзованными фарами, светодиодными ходовыми огнями, а дверные карты отделаны качественными материалами и наделены хорошими уплотнительными резинками, что отсылает к Toyota Mark.

Задняя часть «поднебесного» кроссовера встречает привлекательными фонарями, внушительным логотипом марки, датчиками парковки и камерой заднего обзора, которая транслирует изображение в HD-качестве. Под капотом Changan CS55 расположился турбодвигатель объемом 1,5 литра на 143 лошадиные силы, который был создан в Великобритании. Пару мотору составляет 6-позиционная АКПП от Aisin.

Салон Changan CS55 выполнен в спортивном стиле, что подчеркивается красными вставками и прострочкой с элементами карбона. Руль, обшитый кожей, получил кнопки, которые управляют телефоном и круиз-контролем. Как отметил блогер, рулевое колесо способно регулироваться по наклону и вылету. Сиденья в китайском кроссовере очень удобны, несмотря на отсутствие электрорегулировок. Эргономика салона в Changan CS55 тоже на высоте — все необходимые системы расположены под рукой. На креслах второго ряда достаточно пространства для того, чтобы даже высокие пассажиры чувствовали себя комфортно, а спинка задних сидений регулируется в двух положениях.

При езде Changan CS55 ведет себя уверенно и собранно за счет хорошей связки турбомотора и АКПП. Энергоемкая подвеска обеспечивает плавный и мягкий ход китайского кроссовера — машину не «валит» в поворотах. В салоне не слышно посторонних звуков, что говорит о хорошей шумоизоляции. На 100 км «китаец» затрачивает 10,0 литров топлива.

Несмотря на сильные стороны, китайский кроссовер не избежал и недостатков. Автомобилисты, опробовавшие Changan CS55 на практике, указали, что больше всего претензий возникло к недостаточной мощности мотора. Также двигатель начинает сильно шуметь при разгоне до 140 км/ч. По мнению опытных автолюбителей, «китаец» подходит для аккуратной езды по городу, а при езде по бездорожью стоит помнить о переднем приводе.

Фото: экстерьер и интерьер Changan CS55, источник: Changan

Changan CS55 в топовой комплектации на российском рынке обойдется от 1 500 000 рублей. За такие деньги «китаец» получает продвинутое технологическое оснащение, просторный салон и неплохой двигатель с умеренным расходом. Как сообщил блогер, китайский кроссовер по технологиям, ездовым качествам и материалам отделки превосходит конкурентов, таких как KIA Seltos и Renault Arkana, но надежность мотора пока остается еще под вопросом. «Селтос и Аркана отдыхают», — высказался обзорщик».