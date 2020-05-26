В России на треть выросла цена за автомобили с пробегом

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Стоимость может менять в зависимости от региона и комплектации.

В рамках аналитического исследования, проведенного экспертами, удалось узнать, что цена на автомобили с пробегом в России за год увеличилась на треть. Судя по всему, роль сыграл разыгравшийся кризис на фоне пандемии, так как автомобили неоднократно называли одним из самых безопасных средств передвижения.

Одной из немногих машин, сохранивших стабильные показатели цены, осталась Skoda Octavia. За нее дилеры просят 928 тысяч рублей. За отечественную Lada Granta желающим придется отдать 364 тысячи рублей. «Кореец» Hyundai Solaris 2017 года выпуска подорожал на 1%.

Если говорить за премиальный сегмент, то BMW 5-Series обойдется в 2,2 миллиона рублей, что свидетельствует о подорожании, в среднем по регионам, на 2%. Аналитики ранее рассказывали, что по причине резкого скачка цены продажи к концу года могут показать отрицательную динамику. Платежеспособность граждан за время пандемии упала, а потому покупка автомобиля резко перестала быть приоритетной.