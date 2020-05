Электрокары Tesla Model 3 смогут питать дома

Вчера, 17:07

Благодаря двухсторонней зарядке в электрокарах Tesla Model 3 владельцы смогут питать свои дома в экстренных ситуациях. Система Vehicle to Home, она же Vehicle to Building, превращает седан в аккумулятор на колесах.

Инженер-электрик Марко Гаксиола, проводя исследование автомобиля Tesla по заказу конкурента, заметил в нем любопытную деталь: если обновить ПО транспортных средств до последней прошивки, их система зарядки становится двунаправленной. Машина может не только поглощать электричество из сети, но и возвращать его.

Системы типа Vehicle to Grid, Vehicle to Home и Vehicle to Building разрабатываются уже давно, однако Tesla не делала официальных заявлений об участии в гонке исследований. На деле же выходит, что ее устройство уже готово к применению.

Эксперт считает, что в скором будущем владельцы Tesla Model 3 и других авто компании смогут зарабатывать на своих транспортных средствах, ведь последние способны питать не только дома, но и передавать электричество в городскую сеть. Это позволит снизить нагрузку на электростанции и обеспечить людей дополнительным доходом.