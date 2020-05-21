880 километров на зарядке. Китайцы представили батарею будущего для электрокаров

Вчера, 16:30

Данное изобретение может стать серьезным шагом для всей индустрии.

Зарядка на электромобиле осталась одной из главных проблем. С длительностью ее работы решили разобраться специалисты из китайской компании Honeycomb Energy. Накануне они представили аккумуляторные батареи нового поколения, которые планируется использовать для электроавто. Для всей индустрии это может стать большим скачком, потому как заявляют разработчики возможность проезжать 880 километров на одной зарядке. Общий ресурс оценивают в 1,2 миллиона.

Китайцы тем самым намерены навязывать конкуренцию японскому рынку электромобилей, о конкуренции с гигантами, вроде Tesla речь не идет. Зная, как работают стартапы, не стоит удивляться, если Илон Маск захочет купить данную технологию. Уж больно «аппетитно», по крайней мере, на бумаге это выглядит.

Honeycomb Energy – отнюдь не новичок на рынке электромобилей и ведет исследования в этой области с 2012 года. Если возвращаться к теме Tesla, то инженеры компании стремятся примерно к таким же показателям. Новая аккумуляторная батарея компании Илона Маска, разрабатывается совместно с китайским партнером и в теории обеспечивает ресурс в 1,6 млн километров.