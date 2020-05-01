Toyota Yaris Cross: Первые «живые» фото

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Вот, как выглядит кросс-хэтчбек от «Тойоты».

Недавно компания Toyota представила внедорожный хэтчбек Yaris Cross. Сегодня в сеть попали первые «живые» фотографии новинки. Габаритная длина кросс-хэтча составляет 4 180 мм, ширина – 1765 мм, а высота – 1 560 мм. Расстояние между осями колёс – 2 560 мм.

Toyota Yaris Cross построен на GA-B-версии платформы TNGA. Внешний дизайн нового хэтчбека напоминает кроссовер Toyota C-HR, но выглядит он более сдержанно. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, а также 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Под капотом Toyota Yaris Cross расположена бензиновая или гибридная установка. Первый вариант предусматривает трёхцилиндровый двигатель M15A-FKS с непосредственным впрыском топлива объемом 1,5 литра, который выдаёт 120 л.с. и 145 Нм.

Гибридная версия оснащена 1,5-литровым трёхцилиндровым мотором M15A-FXE и электродвигателем. Пару силовым агрегатам составляет 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор в зависимости от спецификации.