«Француз для практичных пенсионеров»: Почему Renault Fluence один из лучших представителей на «вторичке» в своем классе

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Французский шарм и надежность – редкое сочетание.

Компания Renault является одним из самых старых автопроизводителей в мире и соответственно, история у «француза» также обширна и интересна, ведь во времена войны «Рено» производила даже танки. Сейчас же у компании есть как хорошие модели, так и сильно средние, которые никак не вписываются в понятие современного автомобиля. Однако, есть и такие модели у компании, которые действительно заслуженно получили славу и успех.

Таким является Renault Fluence последнего поколения и на такое высокое звание есть несколько причин. Дизайн у этого «француза» крайне неплохо смотрится даже на сегодняшний день, хоть он уже устарел, так как машине без малого 8 лет, если брать рестайлинговую версию. Для автомобиля этого класса такой дизайн является явным преимуществом.

Салон у этого «француза» средний, хотя некоторые элементы даже сегодня выглядят неплохо и современно. Не обошлось и без дешевого «дубового» пластика, но вот эргономика для водителя выполнена на высшем уровне и все элементы управления мультимедиа, климат-контролем под рукой.

Оснащение у автомобиля гораздо дороже, чем его стоимость, ведь даже у современных автомобилей не всегда можно найти двухзонный климат-контроль. Владельцы также отмечают, что Renault Fluence имеет несвойственную для «французов» надежность силовых агрегатов и способен проехать несколько сотен тысяч километров без особых проблем.

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Конечно, ни один мотор не обладает хорошей динамикой, но способен комфортно доставить водителя из точки А в точку Б. Поэтому скорее этот автомобиль сейчас больше подойдет старшему поколению, которым уже не нужны острые ощущения и именно поэтому его иногда называют «Француз для практичных пенсионеров» и для них это будет лучший автомобиль в классе.