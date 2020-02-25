Инновационный «китаец» против проверенного временем «француза»: Появление в России долгожданного Geely Coolray отправит в утиль Renault Kaptur

Вчера, 21:00

Китайский кроссовер соответствует представленным характеристикам.

Рост качества китайских автомобилей положительно сказывается на продажах, благодаря чему многие россияне начинают задумываться о том, чтобы пересесть на машины «поднебесного» производства. Причем, этот факт относится даже к автолюбителям, которые обладают проверенными европейскими авто.

Одним из таких автомобилей из Китая, который можно рассмотреть к покупке вместо европейских бестселлеров выступает долгожданный Geely Coolray, который в скором времени приедет в Россию. Считается, что на такой «китаец» составит нешуточную конкуренцию проверенному временем Renault Kaptur и сможет отбить у него львиную долю покупателей.

Чем же привлекает россиян новоявленный «КулРей»? Прежде всего, китайский кроссовер, как и Renault Kaptur рассчитан на молодежную аудиторию, что подтверждается выразительным внешним обликом, подчеркивающим оригинальный стиль «китайца». С такой внешностью Geely Coolray не заметить на дороге просто невозможно, благодаря агрессивным и стремительным элементам.

Китайский кроссовер также похвастается продвинутым технологическим оснащением с наличием современных инновационных систем и высоким качеством материалов отделки. Кроме того, «КулРей» получил улучшенную шумоизоляцию, чем и превосходит «Каптюр», никогда не отличающийся хорошей «шумкой».

Что касается технических параметров, то и в этом отношении Geely Coolray обошел французского конкурента – под капотом китайского кроссовера расположились 1- и 1,5-литровые движки на 136 и 177 «лошадок», тогда как Renault Kaptur оснастили 1,6- и 2-литровыми агрегатами на 113 и 143 «лошадки». «Китаец» отличается более мощными двигателями, благодаря которым автомобиль придется по вкусу как любителям «погонять», так и сторонникам степенной езды, а расход топлива у «КулРея» тоже значительно ниже, чем у «Каптюра».

Geely Coolray комплектуется МКПП и «роботом», тогда как «француз» оснастили «механикой» и вариатором – последнюю версию автолюбители предпочитают не покупать из-за того, что бесступенчатая трансмиссия капризно себя ведет, тогда как роботизированная коробка, хотя и отличается непредсказуемостью, но все же зарекомендовала себя лучше. Renault Kaptur, как и «КулРей» предложат по одинаковой цене, но динамичность, технологическая оснащенность и выразительный дизайн «китайца» не уступает проверенному «французу». Тогда зачем «Каптюр», если есть такая «Джили»?