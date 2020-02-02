Названы главные «болячки» Volkswagen Golf 7 со «вторички»

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Несмотря на проведенную «работы над ошибками» проблемные моменты у «Гольфа» седьмого поколения до сих пор встречаются.

Серийное производство модели Volkswagen Golf берет свое начало в 1974 году. С тех пор автомобиль сменил семь поколений, а в ближайшем будущем на рынке появится восьмое. Инженеры немецкой компании «детские болячки» в автомобиле устранили, но о некоторых из них все же стоит знать при покупке «Гольфа».

В распространенном бензиновом 1,4-литровом двигателе TSI конструкторы устранили проблему цепи ГРМ, заменили поршневую группу и топливный насос, а также систему вентиляции картера и интеркулера. После проведенных работ силовой агрегат стал самым надежным в комплектуемой линейке, ресурс которого достигает 300 тыс. километров пробега.

В 1,8- и 2,0-литровых TSI моторах производитель заменил поршневую группу, в связи с чем ему удалось устранить причину «масложора». Излишний расход масла в таких агрегатах появляется при пробеге в 200 тыс. километров. К этому пробегу появится необходимость замены цепи ГРМ. Таким образом, Volkswagen Golf 7 с TSI-моторами можно смело рассматривать «на вторичке». Неплохо проявили себя и дизельные TDI моторы. Главными их особенностями остается чувствительность к качеству топлива и износ сажевого фильтра.

Что касается трансмиссии, то роботизированная «коробка» DSG с двумя сцеплениями считается «головной болью» автомобилистов. До пробега в 100 тыс. километров КПП доживает, но далее владелец Volkswagen Golf столкнется с рядом неприятностей. Основными ее минусами считается задержка при переключении передач, поломка мехатроника, износ дисков сцепления. Затраты на ремонт этих элементов «ударят по карману» владельца седьмого «Гольфа». Механическая трансмиссия считается более надежной и беспроблемной.

В остальном Volkswagen Golf седьмого поколения комфортабельный, экономный и надежный автомобиль, который при своевременном обслуживании будет радовать владельца долгие годы.