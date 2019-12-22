Владелец LADA Vesta SW Cross рассказал: «Как не убить робота»

22-12-2019, 18:37

Пробки не страшны? Что такое правильная эксплуатация «робота»?

LADA Vesta SW Cross обладает печально известной роботизированной коробкой передач, на которую жаловалось довольно большое количество владельцев с версией прошивки КПП 1,0. Спустя некоторое время компания «АвтоВАЗ» обновила прошивку, решив большинство проблем трансмиссии.

Комплектуется LADA Vesta SW Cross тремя двигателями на выбор: 1,6-литровый мотор мощностью 106 лошадиных сил, 1,8-литровый 122-сильный двигатель и французский агрегат объемом 1,6 литра мощностью 113 «лошадок», который работает в паре с вариатором. Остальные же двигатели работают с «механикой» и «роботом». Как правильно эксплуатировать автомобиль с роботизированной коробкой передач?

Двигатели и тот самый «робот» разрабатывались в паре с немецкой компанией Porsche, но почему сразу не получилось построить хорошую трансмиссию? Единственным недостатком была прошивка, которую недостаточно проверили и испытали, именно из-за этого была некорректная работа коробки передач, но как говорилось ранее, эту проблему уже исправили.

Чтобы «робот» жил долго есть несколько основных правил его эксплуатации. Во-первых, владелец рекомендует водителям плавно трогаться с места, сначала отпуская педаль тормоза, дожидаясь того, что автомобиль сам поедет, а уже после нажимать на педаль акселератора. Это может продлить жизнь всех узлов в коробке передач и сохранить сцепление от сильного изнашивания.