Ростовские дилеры получили новые кроссоверы Haval F7x

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В Россию приехал очередной купе-кроссовер от популярного бренда из Поднебесной.

На дорогах Ростова-на-Дону местные жители увидели новый Haval F7X, что означает, что китайский кроссовер в ближайшем будущем появится у официальных дилеров марки. Такой информацией поделились автомобильные СМИ.

Интересно, что новинку, привезенную из Поднебесной, очевидцы уже замечали в московских автосалонах еще неделю назад. Любопытно знать, что Haval F7x является купеобразной версией стремительно набирающего популярность китайского кроссовера с хорошими техническими параметрами. Данный паркетник собирается на заводе Great Wall в Тульской области, что в конечном итоге разительно отобразится на стоимости данной машины.

Подкапотное пространство купе-кроссовера Haval F7X расположились 1,5-литровый 150-сильный «атмосферник» и 190-сильный 2-литровый турбодвигатель, которые приводятся в действие 7-секционным «роботом» с двойным сцеплением. Помимо всего, отмечается, что купеобразная версия «китайца» меньше и ниже своего «донора», но в снаряженном состоянии больше 68 кг. Ценник на новинку объявят уже 7 ноября текущего года.