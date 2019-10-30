Автолюбители о LADA Granta FL 2019 года, которая «создана для народа»: «Надежное ведро»

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Самым народным автомобилем назвал блогер новую LADA Granta FL в комплектации «Классик», поделившись обзором.

Когда хочется новый автомобиль, а денег «в обрез» (что касается подавляющего большинства российских автолюбителей), решение напрашивается само собой – LADA Granta FL 2019 модельного года в наиболее популярной комплектации «Классик» - не совсем «плохо», но и еще совсем не «топ», а потому не дорого.

Что «АвтоВАЗ» предлагает «народу» по цене 435-500 тысяч рублей, продемонстрировал блогер на YouTube-канале «Анти МЕХАНИК» в рамках обзора на автомобиль.

Работу 8-клапанного мотора, конечно, слышно. Все основное, что нужно для удобства в салоне, тоже есть: «Стеклоподъемники есть. Руль есть. Щиток приборов есть, чтоб посмотреть, что там у нас происходит. Музыку ставим сами, но место под нее есть. Печка есть – зимой не замерзнем, что уже хорошо. Есть 2 бардачка. Подогрев заднего стекла – это вообще просто «пушка», - описывает автомобиль блогер.

Автомобиль «для народа», как правило, часто используется для поездок на дачу, поэтому объем багажника – важный показатель. И с этим у новой «Гранты» все в порядке. Даже подсветка есть.

Если заглянуть «под юбку» «Гранте», но можно увидеть, что есть неплохая металлическая защита с завода. «Антикора» нет, но за дополнительную плату при покупке авто он появляется. «А что еще нам надо? 4 колеса, двигатель и куда бензин заливать, чтобы ехать», - иронизирует автомобилист.

Тормоза на «Гранте» неплохие, но тормозит авто хуже, чем LADA Vesta. Однако кому может прийти в голову «погонять» на «Гранте»?

В целом блогер, продемонстрировавший свой автомобиль, доволен LADA Granta FL 2019 года в комплектации «Классик» без «излишеств», отметил, что использует машину как «рабочую лошадку», которая справляется с возложенными на нее задачами. И это действительно народный автомобиль. При этом блогер не видит смысла приобретать LADA Granta в максимальных комплектациях – уж лучше тогда взять «Весту», считает автомобилист. А если выбирать между б/у иномаркой и новой «Грантой», то лучше отдать предпочтение новому авто и «не быть как на пороховой бочке».

Автолюбители согласны с тем, что Granta – неплохой вариант за свои деньги: «Надежное ведро», «Гранта. Что еще сказать?».