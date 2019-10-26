Автолюбитель провёл тест-драйв Renault Koleos 2019: «Сидишь себе в объятиях»

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Отделка салона привела блогера в неописуемый восторг, а цена заставила задуматься о покупке.

Блогер на канале «Master Cars Review» снял обзор на Renault Koleos 2019 модельного года и провел его тест-драйв. Он начал с того, что этот автомобиль является для него одним из лучших по внешнему виду SUV.

В первую очередь блогер обратил внимание подписчиков на внутренне убранство. «Посмотрите каким стал интерьер машины, разработчики сделали всё для комфорта будущего владельца», — отметил обозреватель.

Позже он продемонстрировал 7-дюймовый сенсорный экран в центре автомобиля, а также цифровой дисплей для драйвера, который настраивается через первый. Затем автолюбитель продемонстрировал мягкие кожаные кресла, о которых сказал: «Сидишь себе в объятиях и наслаждаешься».

Более того, разработчики снабдили все сидения подогревом и вентиляцией. Однако, в процессе ролика становится понятно, что не новые технологии вызывают у блогера восторг, а полностью кожаный салон. «Она есть везде! На ручках, руле и даже на центральной консоли. Причём это одна из самых лучших кож, которые я когда-либо видел», — заявил он.

«Что касается технических характеристик, то они попросту не могут быть хуже, чем внутренность», — говорит блогер открывая крышку капота. Renault Koleos нового поколения оснащён 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 170 л. с.

Подводя итоги, обозреватель сказал, что за два миллиона 200 тысяч рублей, можно получить не просто шикарный автомобиль, а весьма конкурентоспособный транспорт. Сказал он и добавил: «В цене уж точно. Я бы и сам его купил».