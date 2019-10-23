Блогер снял обзор на флагман от Mazda за 3,4 млн рублей: «Машина напичкана по максимуму»

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Данный автомобиль предназначен для взрослого поколения, как минимум из-за цены.

Как известно, Mazda CX-9 является вторым после CX-7 полноприводным кроссовером и первым 7-местный автомобилем в истории японской компании. По этой причине блогер на канале «Яковлев Миша» снял обзор на данный флагман от Mazda за 3 миллиона 400 тысяч рублей.

По ходу ролика стало известно, что длина CX-9 составляет больше пяти метров, а вес – больше чем две тонны. Автомобиль идёт в хорошей, по словам обозревателя, комплектации. «В салоне есть дерево, кожа, машина напичкана по максимуму и не хватает только доводчиков дверей и соответственно пневмы», - сообщил блогер.

Ни для кого не секрет, что Mazda CX-9 – это редкий автомобиль, поэтому обозреватель решил первым делом знакомится с её технической стороной. «Понятное дело, что рано или поздно косяки выскакивают в каждой машине. Но эта сама по себе свежа и производит невероятное впечатление, в отличие от той же CX-5 в максимальной комплектации, которая оставила негативное впечатление», - говорит блогер и переходит к фактам.

Во-первых – компания изрядно поработала над дизайном. Однако за цвет «мокрый асфальт» придётся доплатить в районе 30 тысяч рублей. Во-вторых – размер кроссовера и весьма острая «морда», до края которой невозможно достать рукой. В-третьих – солидность и свежесть внешнего вида, который явно не подходит для молодёжи. «Да и вряд ли молодёжь заработает на такой автомобиль», - подчеркнул блогер.

Однако сердце Mazda CX-9 заключается в её бензиновом турбодвигателе под названием SKYACTIV-G объёмом 2,5 литра и мощность 231 л.с. Блогер прокатился несколько раз на кроссовере и с уверенностью заявил, что хоть цена и кусается, но автомобиль того стоит.

Позже он добавил, что Mazda CX-9 была сделана для Америки, поскольку именно там люди отдают предпочтение большим машинам, но при этом CX-9 собирается в Японии и Владивостоке.