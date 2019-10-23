Эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей 2020 года

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В настоящее время отечественный рынок пополнился достаточным количеством интересных моделей ведущих брендов. Что интересно, среди таких машин представлены как премиальные, так и авто бюджетного класса.

Эксперты назвали ТОП-5 новых машин 2020 модельного года, которые уже продаются в России. Прежде всего специалисты указали на новую Audi Q3, за которую придется выложить от 2 530 000 рублей. Российская версия немецкого кроссовера укомплектована 1,4-литровым на 150 лошадиных сил и 2-литровым 180-сильным агрегатами, работающими в паре с «роботом», передним и полным приводом.

Второе место досталось Lexus RX, который можно купить от 3 289 000 рублей, а во внешности произошли незначительные изменения, а кроме того японцы доработали его подвеску. Интересно, что техническая начинка осталась прежней.

ТОП-3 закрывает Lexus GX460 стоимостью от 4 500 000 рублей. Этот вездеход получил другую радиаторную решетку и полностью светодиодные фары с опциональной системой переключения с ближнего на дальний, а салон выполнен дорого и богато, и характеризуется современными технологиями. Под капотом японского внедорожника расположился 4,6-литровый V8 с отдачей 296 лошадиных сил, приводимый в действие с 6-позиционной АКПП.

На четвертой позиции расположился Subaru Outback Black Line, которая обойдется от 3 150 000 рублей. Этот автомобиль получил черные логотипы, черные колесные диски, черные рейлинги и черную радиаторную решетку. Подкапотное пространство лимитированной серии «японца» занимает 2,5-литровый «оппозитник» и 3,6-литровый мотор.

ТОП-5 закрывает Mitsubishi Eclipce Cross, который можно купить за 1 910 000 рублей. Этот автомобиль обзавелся дополнительными секциями габаритных огней, светодиодной подсветкой ручек дверей и оттенком «Голубой металлик», а помимо того предлагаются версии с передним и полным приводом.