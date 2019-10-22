Обзорщика приятно удивил Hyundai Santa Fe 2019: «Теперь другие начнут срисовывать с Хёндэ, а не наоборот»

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Автор считает «Санта Фе» первым «корейцем», с которого стоит брать пример.

Блогеру Александру Михельсону очень понравился дизайн нового Hyundai Santa Fe 4-го поколения, в основу которого легла трехэтажная головная оптика: «Теперь другие начнут срисовывать с Хёндэ, а не наоборот», – пошутил он. Также он отметил, что подросли габариты кроссовера – теперь по размерам он сопоставим не с KIA Sorento, а Sorento Prime.

Обзорщик рассказал, что на российском рынке представлен как 7-местный, так и 5-местный вариант салона Hyundai Santa Fe. Сам блогер для обзора взял пятиместный экземпляр с дизельным мотором на 200 сил, заметив, что у нас 7-местные кроссоверы с почти отсутствующим багажником приживаются плохо, и это скорее «американская мода». На заднем ряду кроссовера не то что бы просторно, однако ведущему с ростом 1,85 м удалось там разместиться таким образом, что ни голова, ни колени у него никуда не упирались.

Понравилось блогеру, с каким «сочным шлепком» закрывается дверь Hyundai Santa Fe: «Почти как сейф! Молодцы корейцы», – приятно удивил кроссовер обзорщика. Он добавил, что раньше таким хлопком могли похвастаться только премиальные «немцы», но сейчас даже они избавляются от этой солидности и монументальности – кроссоверы ощущаются как «легковушки».

Когда обзорщик запустил мотор Hyundai Santa Fe, то отметил, что шум дизеля слышен только с открытой дверью – стоит закрыться в салоне, и звук практически утихает. Однако остаются вибрации, которые передаются на руль и немного на водительское сиденье. Но этот недостаток перекрывают другие плюсы – экономный расход топлива, который в смешанном цикле составил 7,9 литров, и отсутствие необходимости платить высокий транспортный налог – за 200 л.с. дизеля «Санта Фе» не надо переплачивать.

Базовую версию Hyundai Santa Fe можно приобрести за 2 миллиона рублей с лишним – мотор, правда, будет бензиновый, объемом 2,4 литра и мощностью 188 л.с. «Топовая» версия кроссовера будет стоить 2,949 млн рублей – если сравнить цены на авторынке, окажется, что для такого кроссовера и набора опций ценник адекватный более чем. К тому же стоит отметить, что «кореец» щедро оснащен множество систем безопасности и помощников водителя.