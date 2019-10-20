Озвучен ТОП-3 наиболее скоростных мотоциклов СССР

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Мало, кто знает, что и Советский Союз мог похвастаться наличием мотоциклов, способных по скорости превосходить зарубежные аналоги. Причем речь идет не о копиях, а о собранных квалифицированными специалистами на заводах.

Эксперты озвучили ТОП-3 наиболее скоростных мотоциклов СССР. Лидером рейтинга выступает УРАЛ М-52, который в свое время был самым быстрым байком на просторах одной шестой части суши. Разработкой машины занимались инженеры ЦКБ «Мотоциклостроение», а выпуск двухколесной техники наладили на Ирбицком мотозаводе. Этот УРАЛ обзавелся 500-кубовым мотором и увидел свет в 1954 году, но через пять лет его производство свернули, так как было решено выпускать более технологичный УРАЛ М-61.

На второй позиции расположился ИЖ «Планета Спорт», которая является плодом сотрудничества советских и японских инженеров. Этот мотоцикл получил 345-кубовый мотор с карбюратором и системой раздельной смазки, а благодаря такому движку «Планета Спорт» разгоняется до первой «сотни» за 11,0 секунд при предельной скорости в 140 км/ч.

Закрывает рейтинг JAWA 350, ставший самым популярным мотоциклом среди советских байкеров, но с течением времени конструкция чешского мотоцикла не менялась. Машина пережила несколько обновлений, существенно изменивших ее облик и динамику.