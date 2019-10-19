Владелец Toyota LC Prado о Haval H9: «Ставит Корею и Европу на место»

Сегодня, 13:31

Автомобилиста восхитили возможности большого китайского внедорожника.

Сам владелец Toyota LC Prado честно признался, что к автопрому Поднебесной он всегда относился с изрядной долей скептицизма, потому, садясь за руль Haval H9, слишком многого автолюбитель и не ожидал вовсе. Вероятно, эффект неожиданности сыграл на руку внедорожнику за 2,6 миллиона рублей, поскольку заядлый «прадовод» в конце тест-драйва признался, что Н9 ничем не хуже того же «японца».

А в некоторых моментах – даже лучше. Речь тут идёт про бесшумную работу дизельного мотора и неощутимое переключение скоростей 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Этой роскоши, убежден водитель, Toyota Land Cruiser 150 однозначно лишен, хоть и стоит последний как минимум в полтора раза дороже. Что касается всего остального – здесь у автомобилей почти что паритет.

Подвеска Haval H9 автолюбителю показалась «всеядной», он даже проехался на скорости в 60 км/ч по лежачему полицейскому, чтобы убедиться в том, что в салоне внедорожника это никак не будет ощущаться. В результате – так и оказалось, и водителю не оставалось ничего кроме, как признать, что китайский автопром сейчас «поймал свою волну»: «Начали ставить Корею и Европу на место».