Блогер о Skoda Octavia после 75 000 км: «Лучше любого корейского или русского автомобиля»

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Чешский седан при интенсивном использовании может проработать долго и не доставить серьезных неприятностей.

Skoda Octavia достаточно популярен среди российских автомобилистов и ценится за надежность и привлекательность. Ведущий канала «THE FOX MEN» рассказал, что случилось с чешским седаном после 75 000 км.

Блогер отметил, что владеет данной «Октавией уже два года и за это время у нее проявились некоторые проблемы, которые раздражают автовладельца. Прежде всего, обзорщик отметил не лучшее качество отделочных материалов салона в плане износостойкости – если передняя панель сохранила свой первозданный вид, то руль за весь период эксплуатации затерся и поцарапался, а также потертости появились на рукоятке коробки передач. При этом, за два года салон чешского седана не начал «скрипеть», что порадовало блогера.

Еще обзорщику понравилось наличие множества ящиков и бардачков, а также встроенная беспроводная зарядка для мобильных гаджетов. За 75 000 км владелец ни разу не менял стеклоочистители, в отличие от отечественных автомобилей, где дворники приходится менять раз в 30 000 км. «Лучше любого корейского или русского автомобиля», - отозвался автор видео.

Под капотом рассматриваемой Skoda Octavia расположился 1,8-литровый мотор, работающий в паре с «роботом» от DSG, который разработчики считают неубиваемым и это оказалось действительно так – за два года эксплуатации серьезных поломок в технической части «Октавии» не наблюдалось. При этом, блогер отметил, что ближе к 150 000 км может износиться трансмиссия , и потому машину придется продавать.