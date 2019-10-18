Как за копейки превратить ВАЗ-2113 в конфетку

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По словам автомобилистов, необязательно прибегать к дорогостоящему тюнингу ведь красота в простоте.

Выполнением работ водители поделились на YouTube-канале «автохлама.нет». Помимо доработок по внешност, ВАЗ-2113, автомобилисты решили его обезопасить и установить антивандальные замки. Стоит отметить, что многие водители жалуются на случаи кражи аккумуляторов и прочих компонентов. Такие замки смотрятся довольно эстетично и несложны в установке. Необходимо лишь подготовить отверстия под крепежи в боковых частях капота и закрепить замки.

Что касается внешности ВАЗ-2113, то водители установили боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотников. Чтобы скрыть места сколов краски в дверных проемах используется жидкая резина черного матового цвета, которая легко наносится и быстро сохнет. Также под цвет дверной окантовки окрашиваются зеркала. В передних и задних световых огнях заменили лампочки на более яркие.

По итогу проведенных работ ВАЗ-2113 действительно преобразился, в сравнении с первоначальным видом. Таким образом, автомобилисты привели наглядный пример, как за копейки можно превратить обычные «таз» в конфетку.