Представлен редчайший лимузин из 90-х Mercedes S600

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Обзорщик рассказал об автомобиле, стоимость которого и по сей день остается колоссальной.

Полное название редчайшего лимузина из 90-х – Mercedes S600 Pullman W140. Обзор характеристик автомобиля представлен на тематическом YouTobe-канале «ПриветТачка». Автор канала объясняет, что на данном лимузине передвигались многие высокопоставленные особы, включая президента РФ.

Салон автомобиля исполнен из дорогих качественных материалов. Кожаные сидения имеют электрорегулировку и обогрев. Из дополнительных «фишек» можно отметить телевизор, видеопроигрыватель, аудиосистему. Неотъемлемой частью лимузина является мини-бар с холодильником. Пассажирское пространство от водителя отделяет стеклянная перегородка со шторками. Mercedes S600 Pullman W140 представляет собой настоящую роскошь как для своего времени. Его силовым агрегатом является 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 390 л.с., благодаря которому лимузин разгоняется «до сотни» менее чем за 8 секунд.

Стоит отметить, что Mercedes S600 в кузове лимузин не имел определенной ценовой политики. Его стоимость полностью зависила от комплектации, выбранной заказчиком. К примеру, представленный автомобиль с перечисленными характеристиками можно приобрести за 5 млн рублей.