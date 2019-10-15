«АвтоВАЗ» может занять еще одну нишу авторынка

Сегодня, 17:05

Рынок пикапов в нашей стране очень слабый, и с каждым годом статистика показывает всё более удручающие результаты. Почему достаточно популярный за рубежом кузов так и не прижился в России? Многие считают, что всему виной отсутствие ассортимента, так как достаточно мало компаний могут предложить пикап. А как же «Лада»? Будет ли новый пикап от Волжского завода?

Слухи о том, что «АвтоВАЗ» хочет сделать новый пикап, ходят уже достаточно давно, но, к сожалению, официального заявления от LADA так и не поступило. Рынок пикапов очень мал, и имеет всего несколько производителей, которые могут предложить этот кузов. К тому же за достаточно большие деньги.

Всех автопроизводителей, которые продают пикапы в России, можно пересчитать по пальцам одной руки: Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Mercedes-Benz X-class и отечественный УАЗ Pickup. Последний же является уже достаточно устаревшей моделью, и спрос на него не особо большой. Цена самого дешевого пикапа от «УАЗ» составляет 860 000 рублей, из иномарок же самым дешевым является Mitsubishi L200, стартовая цена которого начинается от 2 069 000 рублей. Это достаточно большие деньги.

У «АвтоВАЗ» есть все шансы стать самым продаваемым пикапом в России. Для этого нужно лишь, чтобы машина была надежная, проходимая, с полным приводом и приятным внешним видом, ведь покупатели очень часто обращают на это внимание. В соцсетях считают, что выход пикапа от «АвтоВАЗ» был бы хорошим шагом от Волжского завода, который бы принес им выгоду, и удовлетворил потребности людей, которые хотят современный, недорогой и практичный пикап.