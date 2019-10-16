Блогер рассказал, почему стоит купить пикап JAC T6: «Отличный дачный вариант»

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Популярному обзорщику «китаец» за 1,3 миллиона рублей понравился сильнее, чем УАЗ «Патриот» в аналогичном кузове.

Самый дешевый иностранный пикап из всех, что представлены на отечественном рынке, попал в обзор известного блогера с канала Dizzlike Channel. Обзорщик, зачастую, хвалит китайский автопром, и JAC T6 в этом плане исключением не стал, поскольку для 1,3 миллионов рублей этот автомобиль, убежден эксперт, может предложить своему водителю массу крутых опций и оригинальных «фишек».

В первую очередь – его пригодность для внедорожной эксплуатации. «Честный» дорожный просвет здесь превышает 20 сантиметров, и автор видео уверен, что даже когда автомобиль нагрузят под завязку, закидав ему в багажный отсек полагаемые 800 килограмм, пружины слишком сильно не просядут: «А дорожные свесы вы вообще видели? Они же огромные! С такой компоновкой, от бензобака до глушителя, JAC T6 как бы говорит нам, что готов покорять offroad».

Оснащение у JAC T6 в целом приличное. Здесь и качественная шумоизоляция, и камера заднего вида, неплохие отделочные материалы, но автора видео особенно порадовало наличие заглушек для саморезов: «До такого даже у Дастера и Каптюра не додумались!».

Блогер убежден – покупать JAC T6 стоит всем тем, кому необходим подобный автомобиль, но кто не хочет переплачивать за Mitsubishi L200, поскольку в функциональном плане оба пикапа схожи, хоть «японец» и ощутимо дороже: «Отличный дачный вариант. Уазик, кстати, тоже неплох, но с Т6 он явно и рядом не стоял».