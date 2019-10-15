Автомобилисты расхвалили 35-летний «суперкар» на базе «Запорожца»: «Породистый конёк-горбунок»

Сегодня, 11:03

Тюнинг-проект ЗАЗ-968 советских времен даже сейчас смотрится очень даже свежо.

По крайней мере, так считает большая часто комментаторов одного из тематических сообществ «ВКонтакте», которым повезло увидеть необычный «суперкар». 35 лет назад на базе «Запорожца» был построен автомобиль, получивший от создателя имя «Мустанг». Внешне он напоминает «смесь» из Ford Mustang, привычного ЗАЗ-968 и DeLorean DMC-12, и в отличие от большинства аналогичных проектов, «колхозом» здесь даже не пахнет – виден труд создателей.

Недаром реализация необычного проекта заняла у автолюбителя долгих 6 лет – от «Запорожца» он получил мотор, коробку передач и всю ходовую часть, в то время как кузов был собран водителем самостоятельно с нуля. Сын создателя «Мустанга» на базе «Запорожца» признаётся, что не стесняется выезжать куда-либо на нём даже сейчас. Если во времена СССР данное авто выделялось на фоне «Жигулей» и «Москвичей», то сейчас – на фоне одинаковых иномарок.

Автомобилисты в сети расхвалили 35-летний суперкар на базе ЗАЗ-968, признавшись, что советские тюнинг-мастера умели делать так хорошо, что аж дух захватывало, и современному отечественному автопрому не мешало бы задуматься о том, чтобы хотя бы попробовать сделать нечто подобное и выделиться из толпы: «Породистый конёк-горбунок», «Настоящий Мустанг. В Америке – жалкая пародия».