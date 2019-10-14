Автолюбитель о «повзрослевшем» KIA Soul: Больше чем хэтчбек, но и не кроссовер

Сегодня, 22:00

Больше всего блогеру понравился интерьер автомобиля.

На тематическом YouTube-канале STDR представлен новый KIA Soul 2019 модельного года, который «повзрослел» вслед за KIA Ceed. На этот раз автомобиль стал выглядеть злее, за счет новой головной оптики. По словам обзорщика, в обновленной модели кузов смотрится более привлекательней для широкой публики.

Переходя к обзору интерьера, блогер отмечает его эргономичное исполнение. Водительское сидение имеет полный спектр электрорегулировок и довольно удобную посадку с боковой поддержкой. Одной из главных достоинств нового KIA Soul является мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном. Более дорогие версии автомобиля имеют верхний люк с электроприводом, акустическую систему harman/kardon, множество дополнительных опций в виде вентиляции и обогрева все сидений, а также электронных помощников.

Линейка силовых агрегатов в KIA Soul осталась прежней. На тесте представлен 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Автолюбитель объясняет, что по ездовым характеристикам мотор довольно неплохой, но в эксплуатации может доставить некие неудобства. Несмотря на то что такие установки начиная с 2017 года были доработаны, средний ресурс его службы редко превышает 200 тыс. километров пробега. «Дабы продлить жизнь автомобилю рекомендуется использовать только качественные материалы и проводить более частую замену масла», - добавляет блогер.

Подводя итог, можно сказать, что KIA Soul на самом деле больше чем просто хэтчбек, но и не кроссовер. В целом автомобиль достаточно вместительный и надежный. Он позволит комфортно перемещаться по городу и легкому бездорожью.