Обзорщик сравнил LADA Vesta Sport и б/у Toyota Camry: «Вообще не верится, что это – русское авто!»

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«Тойотовод» пришёл к не самым очевидным выводам.

В первую очередь владелец Toyota Camry заявил, что внутри LADA Vesta Sport у него нет ощущений, словно он едет на «Жигулях» – одного этого, шутит водитель, должно хватить для того, чтобы поставить машине оценку «хорошо» и пойти дальше. Но блогеру с канала «Голливуд» стало интересно, можно ли сравнивать его старую «Камрюху» с новым «спортивным» авто.

Стоковая шумоизоляция «Весты» показалась эксперту очень даже достойной – он сперва не поверил даже, что машина не проклеена дополнительной «шумкой». Ещё один момент – изнутри LADA Vesta Sport выглядит очень и очень достойно. Приятный руль с симпатичной рулевой точкой, наличие камеры, адекватная работа климат контроля, удачная отделка – водитель считает, что за свои деньги «Веста» выглядит просто образцово.

К тормозной системе, работе коробки и подвеске у блогера претензий не возникло вовсе. Он даже признался, что КПП LADA Vesta Sport работает потрясающе, на уровне его любимых автомобилей, и тут он даже отдаст преимущество отечественному спорткару над японский бестселлером.

«Стоит ли она 1 050 000 рублей? В этом нужно разобраться, но тормоза тут явно неплохие!», – уверенно заявил владелец Toyota Camry, уточнив, что пара моментов его всё-таки смутила. Средний расход во время езды по городу на LADA Vesta Sport у него составил 15,6 литра, и даже с учётом того, что эта машина – тестовая, и на ней уже кто только не ездил, обзорщик очень надеется, что этот показатель ощутимо упадёт: «Иначе не пойму тех людей, которые будут покупать такую машину. Значит, у инженеров там что-то пошло не так!».

Подводя итоги своеобразному сравнению новой LADA Vesta Sport и старой Toyota Camry, блогер заявил, что ожидал от отечественного «спорткара» куда больше негативных впечатлений, чем получилось в итоге, однако сказать, что ему захотело сменить «Камрюху» на «Весту», он также, пока что, не может: «Даже не верится, что это – российское авто. Своих денег оно точно стоит».