Автомобилист откровенно рассказал о дизельном Skoda Kodiaq: «К динамике и надежности вопросов хватает»

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Чешский «мишка» в целом устраивает водителя, но некоторые моменты его попросту бесят.

На это он пожаловался на страницах одного из тематических форумов Drive2, поделившись опытом эксплуатации популярного кроссовера Skoda Kodiaq. Чуть менее, чем за полгода, впечатления водителя изменились от максимально радужных, до очень даже скептичных.

Дизельный Skoda Kodiaq автолюбитель выбрал потому, что ему он понравился на тест-драйве. Да и стоил он несколько дешевле, а помимо этого – бензинового 2.0 пришлось бы ждать слишком долго. Водителю не терпелось сесть за руль своего «Кадьяка», потому он и решился купить его версию с TDI 2.0.

И поначалу казалось, что все в порядке – динамика не впечатляла, но водитель списывал это всё на обкатку, а слишком долгое прохождение ТО – на неудачное совпадение причин. Однако месяц шёл за месяцем, и сомнения владельца кроссовера начали усиливаться. «Последней каплей» стала замена ГБЦ, которая отняла у него автомобиль на 3 недели – именно столько времени официальным дилерам потребовалось для того, чтобы заменить соответствующий агрегат.

«К динамике и надежности, конечно, есть вопросы», – рассказывает владелец Skoda Kodiaq, уточняя, что скоростные возможности дизельного «Кадьяка» кажутся совсем уж невзрачными, особенно на фоне бензиновой версии: «Купили дизель? Забудьте о высоких скоростях на трассе. Ваш максимум теперь – редкие, выверенные до мелочей обгоны, а так будете просто медленно, неспешно ездить по городу».