Автоэксперт рассказал о достоинствах и недостатках Mazda 3 BM с пробегом

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Несмотря на свою стоимость, именно третье поколение модели вошло в тройку самых надежных автомобилей данного класса на вторичном рынке.

Автор YouTube-канала «АВТО ПЛЮС» рассказал о достоинствах и недостатках Mazda 3 BM. Впервые автомобиль был представлен в 2013 году на выставке в Австралии и пользуется популярностью по сегодняшний день.

Для отечественного рынка хэтчбек комплектуется новыми двигателями Skyactive мощностью 120 и 150 лошадиных сил, а также ранее известным 104-сильным агрегатом. В новых моторах использовали не только решения пришедшие из автоспорта, но и совершенно новые технологии. Трансмиссия представляет собой 6-ступенчатый «автомат» либо «механику». Но с двигателем мощностью 104 л.с., в паре шла 5-ступенчатая АКПП либо 4-ступенчатая МКПП. В обзоре представлена Mazda 3 BM именно с таким агрегатом.

По мнению специалиста, данный мотор способен без труда прослужить до 400 тыс. километров пробега, но кое-какие «болячки» у него все же есть, и лучше их устранять вовремя. Из-за несвоевременной промывки инжектора, которую необходимо выполнять каждые 60 тыс. километров, зачастую из строя выходили верхние кислородные датчики. Также, встречалась вибрация двигателя на холостом ходу. По словам автоэксперта, ничего страшного в этом нет, но придется проверить и скорее всего заменить правую опору двигателя.

Трансмиссия в Mazda 3 BM надежна и проверена годами, которая способна прослужить без вмешательства в работу до 250 тыс. километров. Для более «ровной» работы, специалист рекомендует проводить замену масла каждые 70-80 тыс. километров.

Подводя итог, эксперт объясняет, что покупать Mazda 3 с пробегом порядка 100 тыс. километров можно без всякой опаски, но стоит с осторожностью относится к экземплярам, на которых откровенно «отжигали».