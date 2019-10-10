Блогер о том, почему JAC S3 не подойдёт большой семье: «Китайцы опять подводят»

Сегодня, 07:44

Китайский SUV не прошёл «испытание» детскими креслами.

На своём канале «Я рулю» автолюбитель частенько публикует подобные видео, в которых он испытывает те или иные машины на приспособленность для поездок большими семьями, используя для этого – детские кресла. Skoda Kodiaq, например, был назван экспертом едва ли не эталоном того, каким должен быть семейный кроссовер, и ему стало интересно, какого результата сумеет добиться «китаец» JAC S3.

«Китайцы накинулись на отечественный автопром, и сейчас мы посмотрим, как они справятся с маленькими детьми», – шутит блогер. На переднем сиденье закреплять люльку категорически нельзя, поскольку отключения фронтальной подушки безопасности для него не предусмотрено, но такая ситуация – в абсолютном большинстве автомобилей. Поэтому блогер надеялся, что хотя бы сзади все пройдет хорошо. Однако, не прошло.

Длины заднего ремня безопасности не хватило для того, чтобы закрепить люльку по всем правилам и нормам: «Самое странное, что JAC S3 хорош со всех других сторон, кроме этой. Как же так, китайцы опять подводят. Раньше Zotye Coupa провалила этот тест, теперь – этот красавчик!».

Блогер признался, что для него это стало очень неожиданным поворотом, поскольку он привык, что хорошие автомобили справляются с тем, чтобы перевозить в себе детей, но JAC S3 в этом плане оказался едва ли не самым большим разочарованием за всё время проведения данных тестов: «Полный провал».