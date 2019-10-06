Сильные и слабые стороны LADA Vesta 2019 назвал автовладелец

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Недостатки не дают оснований считать российский седан плохим, считает автомобилист.

На просторах интернета обнародовали информацию, содержащую отзыв о LADA Vesta, увидевшую свет в 2019 году. Автовладелец рассказал о сильных и слабых сторонах отечественного «бюджетника» первого поколения.

Подкапотное пространство российской «четырехдверки» скрывает 1,6-литровый бензиновый агрегат с отдачей 106 лошадиных сил, взаимодействующий в паре с МКПП и передним приводом. С момента покупки, случившейся в 2019 году, автомобиль наездил 800 км.

Купив «Весту», автомобилист пришел в восторг от ее эксплуатации и решил поделиться сильными сторонами российского бюджетного седана. Прежде всего он указал на разумную цену – LADA Vesta со всеми дополнениями обошлась ему в 800 000 рублей, тогда как стоимость «корейцев» превышает отметку в миллион. Эргономика салона отечественного седана тоже впечатлила автолюбителя, который считает, что в нем достаточно места, а технологическое наполнение добавляет еще больше комфорта. Помимо всего, приятно удивил владельца большой объем багажного отсека.

Ходовая часть «Весты» легко «глотает» дорожные неровности и отлично едет по дорожной поверхности, а шумоизоляция осталась на высоте, чем не может похвастать ни один из конкурентов российского седана. При этом всем, все же недостатки у LADA Vesta имеются. В числе «косяков» российского седана владелец отметил тугую коробку передач, медленное сцепление, неприятный звук работы дворников и встроенный электроусилитель руля.