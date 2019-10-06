Эксперты назвали три главных вывода о новой LADA Vesta Sport

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О спортивной версии «Весты» ходит множество мнений. Спор разрешили специалисты автомобильной сферы.

На тематическом YouTube-канале «АВТОПАНОРАМА TV» эксперты сделали три главных вывода о новой LADA Vesta Sport. В предисловии можно сказать, что спортивная версия автомобиля имеет все фамильные черты от стандартной «Весты». С другой стороны, она намекает, на то, что это другого уровня автомобиль и совсем иного конструктива.

Визуально LADA Vesta Sport имеет новые легкосплавные колесные диски, черные зеркала, переработанный передний и задний бампер, спойлер и раздвоенную выхлопную систему. Все эти элементы добавляют спортивности автомобилю. Помимо внешних изменений, у «Весты» доработан двигатель, подвеска и улучшена тормозная система. Под капотом автомобиля установлен уже 145-сильный агрегат, в котором разработчики поменяли распределительные валы, впускную систему и многое другое включая прошивку. Подвеска в LADA Vesta Sport занижена на 40%, что придает ей лучшее сцепление с дорожной полосой.

Первый и главный вывод, который делают эксперты – это то, что АвтоВАЗ наконец-то собрал автомобиль для людей. «Vesta Sport подходит не только для скоростной езды по трассе, но и комфортного передвижения в городских условиях», - объясняет специалист. Еще одним плюсом автомобиля стала его обновленная энергоемкая, но в то же время достаточно жесткая подвеска. Управляется Vesta Sport «живее» в сравнении со стандартной моделью.

Фактически АвтоВАЗ поработал не только над технической начинкой, но и над исполнением дизайна. Салон автомобиля также преобразился. Приятным компонентом стали новые передние сидения с более развитой боковой поддержкой.

Таким образом, можно сказать, что LADA Vesta Sport является полноценной доработкой базовой версии, которую многие водители добивались и хотели видеть изначально.