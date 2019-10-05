Обзорщик о Renault Arkana: «Сыровата и недоделана»

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Автолюбитель протестировал кроссовер и рассказал о его плюсах и минусах.

С момента выхода «Арканы», в сети появилось множество разногласий по поводу ее функциональности. Дабы разобраться в деталях автор YouTube-канала DRIVE.RU протестировал автомобиль и поделился независимым мнением. Стоит отметить, что Renault Arkana является совершенно новой моделью французского производителя, которая включает множество современных опций. Блогер обращает внимание на эргономичный блок микроклимата и расширенную мультимедийную систему. Но отделка интерьера исполнена очень бюджетно. «Передняя панель живет своей жизнью, а «дубовый» пластик везде поскрипывает», - объясняет автомобилист.

Что касается управления, то 1,3-литрового двигателя мощностью 150 л.с., автомобилю вполне достаточно. При включенном Sport-режиме Renault Arkana имеет очень хорошую динамику. Подвеска не плохо справляется с неровностями дороги, но при больших стыках автомобиль все же дребезжит. «Спрашивается, для чего зажимали подвеску?», - задается вопросом обзорщик.

Тестируя автомобиль на грунтовой дороге, отмечается его плавность хода. Электронная система стабилизации ESP значительно улучшает преодоление крутых подъемов и спусков. Если на асфальтированной дороге к подвеске еще возникали вопросы, то на пересеченной местности Renault Arkana чувствует себя как в своей стихии.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Arkana действительно привнесла нечто новое в модельный ряд Renault и на фоне остальных «бюджетников» может похвастаться своей функциональностью. Но обзорщик все же выявил определенные недостатки. «Сыровата и недоделана», - добавляет он.