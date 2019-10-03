В сети обсудили, с каким мотором лучше покупать Toyota Land Cruiser 200: «10 лет – полёт нормальный»

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Если брать дизель – то исключительно новый, без каких-либо компромиссов и покупки «у друзей».

К такому неутешительному выводу пришли комментаторы сообщества «ВКонтакте» о Toyota Land Cruiser. Одному из автомобилистов стало интересно, с каким мотором лучше всего покупать себе «двухсотку», ведь типов двигателей для него предоставляется аж четыре штуки: 1KD-FTV, 1GR-FE, 2TR-FE, а также 1GD-FTV.

Если верить отзывам автолюбителей, то меньше всего проблем доставляет 1GD-FTV. Многие комментаторы хвастаются, что проезжают на нём сотни тысяч километров без необходимости ремонта, и при этом всё обслуживание силового агрегата заключается в своевременной смене масла – операция не из дешевых, но оно того определенно стоит.

«10 лет – полёт нормальный, ни единой претензии к 1GD», – делятся опытом водители Toyota Land Cruiser 200. 2TR-FE и 1GR-FE в принципе также довольно надежные варианты, рассказывают автомобилисты, только у первого частенько проявляется серьезный «масложор», а на втором иногда «летят» форсунки без видимых на то причин.

А вот если говорить о том, с каким мотором Toyota Land Cruiser 200 лучше не покупать вообще, то здесь ответ довольно однозначен. Дизельный 1KD-TF, рассказывают автолюбители, представляет собой «сущее зло», и сталкиваться с ним, особенно при приобретении подержанного внедорожника, однозначно не лучшая идея.

«Я 5 лет страдал. Пришлось заменить все форсунки, дважды отремонтировать турбину из-за «масляного голодания», да и масло менять требует каждые 7-8 тысяч километров, денег не оберешься», – грустный итог подвёл один из владельцев дизельного Toyota Land Cruiser 200.