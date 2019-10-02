Популярный блогер о новой LADA Vesta Sport с МКПП: Прорыв «АвтоВАЗ»!

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Лихачество на тест-драйве помогает открыть истинное «лицо» автомобиля. Но пугает менеджеров.

Популярный блогер Дмитрий Флегантов, который не так давно обзавелся новенькой LADA Vesta SW Cross на «роботе» с мотором 1,8 л, на своем YouTube-канале поделился тест-драйвом еще одного представителя семейства Vesta – LADA Vesta Sport с мотором 1,8 л.с. с МКПП.

Внешне спортивная версия «Весты» практически ничем не отличается от нового «классического» седана LADA Vesta, но имеет спортивные нотки. Vesta Sport немного занижена. Также рассчитанная на более динамичную и скоростную езду машина имеет усиленные дисковые тормоза, спортивный спойлер на корме авто.

Внутри Vesta Sport также та же самая «Веста», но с небольшими характерными отличиями в дизайне – в цвете вставок и подсветки (здесь он красный), рисунке мягких вставок на дверных картах «под карбон». Передние сиденья также измененные, со спортивным профилем с усиленной боковой поддержкой.

Однако самое главное, по мнению блогера, заключается в том, что бы «понять, как это едет». Двигатель 1,8 л в LADA Vesta Sport «оспортивлен» до 145 л.с. за счет иных распредвалов, облегченных поршней и другой прошивки. Динамика разгона у «Весты Спорт» хорошая – блогер отметил, что сразу ощущается резкий «подхват», авто едет значительно бодрее, чем обычная «Веста». Тормоза также более «цепкие». Звук мотора при разгоне очень приятный, по мнению блогера.

Тест управляемости и маневренности на дороге на повышенных скоростях показал, что машина «стоит как влитая» на асфальте, однако немало заставил напрячься менеджера.

Описывая общее впечатление о новой LADA Vesta Sport, Дмитрий Флегантов отметил, что у него данная машина ассоциируется со спортсменом-любителем – подтянутым, натренированным. В целом., авто понравилось и стоит своих денег (около 1,1 млн рублей). В какой-то мере LADA Vesta Sport можно даже назвать определенным прорывом «АвтоВАЗ».