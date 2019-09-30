Обзорщик призвал не слушать «хейтеров» новой Toyota RAV4: «Видно, что над этой машиной долго работали!»

Сегодня, 02:00

Автомобилист считает, что по сети сейчас гуляет слишком много «мифов» про обновленный «Равчик».

Первый из них связан с динамикой Toyota RAV4. Якобы каким-то водителям «японца» удавалось разгонять его до 100 км/ч меняя, чем за 10 секунд, причём – в эко-режиме, однако популярный блогер с YouTube-канала о дрифте считает, что все эти «гонщики» не более, чем выдумка, поскольку ему самому таких показателей добиться никак не удавалось.

«Я уже с особыми приборами замерял, в нескольких разных режимах. За 10 и меньше секунд он едет только тогда, когда спускается с горки, не верьте псевдо-экспертам», – обзорщик призвал не слушать «хейтеров» новой Toyota RAV4. Также в сети гуляет противоречивая информация насчёт того, что модели в новом кузове всё ещё оснащаются старыми двигателями и КПП, а не обещанными доработанными, но и здесь блогер нашёл, что сказать.

Он «объездил» 4 Toyota RAV4 в различных комплектациях, и нигде ему не показалось, что он имеет дело с устаревшими агрегатами. 2-литровый мотор свободно выдавал более 170 «лошадок», а настройки коробки были сбалансированы так идеально, что водитель во время езды неоднократно признавался, что японский кроссовер доставляет свой, ни с чем не сравнимый «кайф».

«Видно, что над этой машиной работали, а те, кто пытаются её очернить – просто хейтеры и тролли. Лучше не обращать внимания на таких, и испытывать машины лично», – резюмировал блогер, уточнив, что Toyota RAV4 2020 – отличный кроссовер на каждый день, и он не понимает, почему недоброжелатели не могут оставить «Равчик», наконец, в покое.