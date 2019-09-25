Обзорщик честно рассказал о плюсах и минусах Hyundai Accent 2018: «Соляриc, который мы заслужили»

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Европейская версия Hyundai Solaris до России так и не добралась. А жаль.

Блогеру удалось взять на обзор Hyundai Accent 2018 модельного года в редкой комплектации Limited. Европейский аналог Hyundai Solaris к моменту своего последнего рестайлинга обзавёлся массой приятных и полезных «фишек», и обзорщик Сергей Никитин захотел честно рассказать обо всех его плюсах и минусах.

«Из года в год нас обделяют, задирая цены на пустые погремушки, пока по-настоящему хорошие машины проходят мимо нас», – сетует автомобилист, уточняя, что Hyundai Accent 2018 – действительно хорошая машина, которая кажется «полным фаршем» на фоне Solaris, продающегося на отечественном рынке.

Впрочем, старые-добрые черты автомобиля, предназначавшегося в первую очередь для такси, в Hyundai Accent вполне угадываются. Тут и не самый вместительный для такого класса багажник, достаточно низкокачественный, гремящий пластик, и недостаточная глубина регулировок передних кресел и рулевой колонки. Впрочем, серьезные минусы «Акцента» на этом и заканчиваются, а на фоне российского «Соляриса» их и упоминать стыдно, уверен эксперт.

В лимитированной версии Hyundai Accent есть система экстренного торможения, которого нет даже в «топовой» комплектации обычного Solaris, а также отметить можно функцию «интеллектуального» багажника, который теперь открывается, если встать позади него с ключами в кармане и постоять пару секунд. Колеса у автомобиля выглядят очень солидно, да и в целом, убежден блогер, машина приобрела полноценный, «законченный» вид.

Панорамный люк, дисковые тормоза, приятная отделка сидений, хороший 7-дюймовый дисплей – всё говорит о том, что Hyundai Accent 2018 смотрелся бы крайне выгодно на фоне российских «Солярок»: «Полный фарш. Солярис, который мы заслужили, но который мы никогда не увидим у нас!».