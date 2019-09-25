Блогер преобразила LADA Granta за 18 тысяч рублей

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Эксперту не удалось добиться идеального вида своего автомобиля, заявили подписчики.

На YouTube-канале «miss_spl» вышло новое видео, в котором эксперт преобразила LADA Granta за 18 тысяч рублей. Свой эксперимент блогер начала с бампера, который позаимствовала у LADA Granta Sport. На видео видно, что установка прошла максимально легко, а сам бампер обошелся в 8,5 тысяч рублей.

После длительной установки, эксперт продемонстрировала подписчикам новые чёрные чехлы на кресла «Ромб 3d» из утолщённой экокожи за 7,5 тысяч рублей. По ходу распаковки блогер рассказала, что на данный момент машина находится на стадии перевоплощения, пусть и небольшого. «С годами эксплуатации вещи портятся, какими бы хорошими они ни были. Поэтому пора преображать!», подчеркнула она.

Ранее обозреватель пообещала своей аудитории продемонстрировать былую отделку кресел, которая, по её словам, пришла в негодность, да и в действительности это оказалась правдой. На видео отчётливо видно полущенную искусственную кожу и потёртую ткань чехлов.

Не обошлось и без самой распространённой части тюнинга — тонировки автомобильных стёкол за 1200 рублей, что придало LADA Granta более пафосный, по мнению аудитории вид. Но, не смотря на все видоизменения, в стоимость которых вошла доставка комплектующих за тысячу рублей, добиться идеальности не удалось. По крайне мере так считают некоторые подписчики блогера. Кто-то заявил: «Красивый бампер, но он не подходит к цвету кузова. Правда с ним все равно машина имеет конкретный вид». В ответ на подобный комментарий нашлись защитники, ответившие: «Женщина с руками в деле», — что явно польстило эксперту.