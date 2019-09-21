Обзорщиков разочаровал Skoda Kodiaq в гонке с Mazda CX-5: «Даже до 200 км/ч не добрался!»

Сегодня, 15:48

Чешский кроссовер показался экспертам непозволительно слабым на фоне «японца».

Об этом они рассказали на своём YouTube-канале, посвященном гоночным заездам популярных автомобилей. На этот раз в пару с «чипованным» до 190 л.с. Skoda Kodiaq решил встать японский бестселлер Mazda CX-5 в «стоке». Мощность «японца» составила 194 «кобылы», причём крутящий момент был даже меньше, чем у соперника.

Эксперты предполагали, что 200-килограммовая разница в весе сыграет с более тяжелым Mazda CX-5 злую шутку, однако на деле же всё оказалось совсем иначе, и обзорщиков разочаровал Skoda Kodiaq, на которого у них, на самом деле, были большие надежды: «Ну и что, что CX-5 до сотни рвёт быстрее? На дальняк у Кадьяка шансов побольше!».

Однако столь оптимистичные прогнозы водителей оказались крайне неоправданными, поскольку даже в первом заезде, при старте с места, Mazda CX-5 обогнала конкурента на внушительные 2,5 корпуса, чем вызвала искреннее непонимание даже собственного водителя, который надеялся, что Skoda Kodiaq сумеет составить более серьезную конкуренцию для японского авто.

Но в дальнейшем ситуация если и менялась, то не в пользу разрекламированного «чеха». Mazda CX-5 продолжала обходить соперника при старте с 20,40,60 км/ч, в то время как водитель Skoda Kodiaq лишь пожимал плечами и не понимал, что происходит. По итогу гонок автомобилисты пришли к единому мнению – «Кадьяку» сегодня явно не повезло.

Об этом свидетельствовали даже показатели максимальной скорости обоих автомобилей: «CX-5 до 205 км/ч разогналась спокойно, но VAG даже до 200 км/ч не добрался!».