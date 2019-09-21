Водители обсудили подорожание УАЗ «Патриот» за 3 года: «Походу УАЗ идёт ко дну»

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+ 300 000 рублей за 36 месяцев – на заводе совсем «потеряли стыд».

В этом убеждены прожжённые «уазоводы», собравшиеся в комментариях под роликом блогера Дениса Скотта. Обзорщик отправился в автосалон, чтобы посмотреть на ценники нового УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Однако в первую очередь его удивила стоимость «Патрика» предыдущей генерации.

В 819 000 рублей дилеры оценили УАЗ «Патриот» с предыдущей версией двигателя и переднего моста, зато – в «элитной» комплектации. Если говорить о самом «жирном» внедорожнике, то на его покупку потратить придётся 1,2 миллиона рублей, но там уже будут идти обновленные узлы и агрегаты, экспедиционный багажник, лестница и всё такое прочее.

Если говорить о УАЗ «Патриот» с АКПП, то ценники стартуют с 1 034 тысячи рублей, но дилер уточнил, что заводом предусмотрена одна неприятная опция – без «допов» внедорожник купить попросту не получится: «Стоит понимать, что вы просто не сможете купить автомобиль за эти деньги. Как минимум – придётся ставить противотуманные фары и подогрев лобового стекла, рассчитывать приходится на 1 070 тысяч рублей примерно».

Комментаторов в сети возмутили такие ценники. Они вспомнили, что УАЗ «Патриот» 2016 года в «топе» можно было купить за 900 000 рублей, и комплектация была бы точно такой же – лестница, багажник и т.д. Что касается «Патрика» с новой коробкой передач, то автомобилисты считают, что он не стоит такой серьезной переплаты как минимум до тех пор, пока коробка себя не зарекомендует, как надежный, долговечный «автомат».

«Платить больше миллиона за кота в мешке? Извольте!», «На 300 000 дороже стал за 3 года. Походу завод УАЗ идёт ко дну», «Скоро будет комплектация без колёс!», «Явное неуважение к покупателем», – возмущаются «уазоводы» в сети.