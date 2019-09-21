В чем разница между Hyundai Creta Travel+ и Hyundai Creta Rock Edition

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Различия между двумя версиями корейского кроссовера – всего лишь в оформлении и технологическом наполнении.

Hyundai Creta в комплектации Rock Edition очень похож по функциям на максимальную комплектацию «Креты», которая носит название Travel+. Подробно расскажем, в чем разница между двумя версиями корейского кроссовера.

Стоит сказать, что обе «Креты» относятся к 2019 модельному году, но при этом они отличаются друг от друга. Hyundai Creta в версии Rock Edition обладает совершенно другим дизайном колесных дисков, которые непохожи на оформление колес в комплектации Travel+. Также в «рокерской» модификации корейского кроссовера имеется радиаторная решетка, выполненная в черном глянцевом свете и с обилием хрома, тогда как максимальная версия обладает решеткой с серыми вставками.

Передние бамперы на обоих версиях «Креты» тоже отличаются – на Rock Edition имеется черная накладка, тогда как на Travel+ накладка серого цвета. В максимальной комплектации Hyundai Creta фары более светлые, а в Rock Edition окантовка фар намного темнее – такое можно сказать и о зеркалах – в топовой версии светлые зеркала, а в «роковой» - темный глянец.

Салон Hyundai Creta Rock Edition выполнен в темном цвете с коричневыми вставками, а измененная аудиосистема теперь может интегрироваться с «Яндекс.Картами». В «Крете» в версии Travel+ интерьер полностью черный с серой прострочкой, а мультимедийный центр тоже совершенно другой и не поддерживает совместимость с картами от «Яндекс».