«Русские Кулибины» придумали способ обхода системы зажигания на Renault Duster

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Управлять стеклоподъемниками при выключенном зажигании? Легко! Ваш «Дастер» может больше!

По большей части комфорт состоит из мелочей. Казалось бы, открывать и закрывать окна в Renault Duster, при этом не задействуя замок зажигания, если авто заглушено, это сущая мелочь. Однако если представить ситуацию, когда нет брелока постановки авто на сигнализацию (когда незакрытые стекла поднимаются автоматически), и приходится вновь вставлять и поворачивать ключ зажигания, закрывать окна, выключать зажигание, и только потом закрывать авто? Иногда, находясь в авто без включенного зажигания требуется опустить или поднять стекло в двери, например, чтобы поговорить с подошедшим человеком или спрятаться от дождя.

Чтобы каждый раз не задействовать ключ зажигания и экономить время, владельцы Renault Duster могут немного «доработать» свой автомобиль, воспользовавшись способом обхода системы зажигания, придуманном «русскими Кулибинами» и опробованном YouTube-блогером канала «GARAGE11RUS» на его «Дастере».

Решение заключается во внесении изменений в электроцепь, а именно, использовании «перемычки», состоящей из держателя предохранителя с двумя концами и самого предохранителя на 30А, вставленного в держатель. Необходимо предохранитель, отвечающий за питание в машине, извлечь, разрезать и одну его «ножки» припаять к концам перемычки. Одна «ножка» вставляется в цепь в месте питания, вторая – в «нижний» предохранитель на 30А.

Даже при выключенном зажигании окнами можно управлять задействуя кнопки стеклоподъемников. Однако пользователи отмечают, что рекомендуемая схема точно подходит «Дастерам» 2013 года, а с новыми моделями уже не работает, видимо, схема цепи там иная.