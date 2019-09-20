Блогеры устроили батл между Renault Duster и «УАЗами»: Нанотехнологии от российского автопрома

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«Спущенная резина повышает скилл водителя», — подчёркивает блогер.

Блогеры на канале «ProDrive» устроили батл между Renault Duster и «УАЗами». По их словам, «УАЗы» сближают людей, и именно такой слоган стал двигателем их мероприятия. «Как только я купил «УАЗик», в моей жизни стразу стали наворачиваться приключения», — сообщает один из экспертов.

В первую очередь блогеры описали соперников. Например, УАЗ «Патриот» 2019 года отличился 5-сантиметровым лифтом подвески, большими колёса, а также чуть большей отвязкой стабилизатора. В свою очередь УАЗ «Патриот» 2016 года — это стандартный по словам владельца внедорожник, на маленьких заводских колёсах и задней блокировке.

Первое испытание заключалось в заезде вверх от конуса к конусу, с которым простенький дизельный УАЗ на 33 колёсах справился без особых усилий. Затем пошёл заднеприводный Renault Duster с 2-литровым мотором, который также справился на «ура». Третьим стартовал УАЗ «Патриот» 2019, отличившийся особой резвостью и скорость подъема, а вот его предшественник УАЗ «Патриот» 2016 года не справился с задачей. По словам его владельца, всё дело в мелких колёсах и даже сгоревшее сцепление не сыграло роли.

Однако на помощь проигравшему пришёл соперник. Он спустил давление на передних колёсах до 0,6, оставив при этом на задних 0,5, благодаря чему машина поднялась вверх также быстро, как и её конкуренты. «Спущенная резина повышает скилл водителя», — подчёркивает радостный блогер. «Нанотехнологии от российского автопрома»: говорит владелец УАЗА 2016 года, глядя на «Патриот» 2019, который заехал на втором испытании вверх без водителя и по-прежнему остался в лидерах.