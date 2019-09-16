Автокритик о последнем поколении Mazda 3: «Как на ней ездить в русские зимы?»

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Её фонари сравнивают с итальянским брендом Alfa Romeo.

Эксперты на канале «Avvtatestor» уверены, что вне зависимости от пола и возраста, никто не останется равнодушным при виде Mazda 3. Её цена начинается от 200 тысяч рублей (на повторной продаже) и заканчивается в районе 2 миллионов. «Безусловно всё зависит от разницы поколений», — поясняет блогер и демонстрирует последнее поколение Mazda 3, которое он протестировал в своём видео.

Эксперт уверен на 90%, что главное преимущество «Тройки» в дизайне. «Узкие фары, агрессивная внешность, 18-е диски в цвет решётки радиатора — полностью чёрные и лакированные. Но как многие понимают, такая красота требует жертв», — сообщает обозреватель не без доли уныния в голосе. Здесь же будет уместен вопрос от подписчика его канала: «Но как на ней ездить в наши русские зимы, когда не чистят?».

Восхищаясь красотой, эксперт не забыл о характеристиках Mazda 3. Например, клиренс автомобиля составляет 135 мм, поэтому на данном автомобиле можно ездить исключительно по асфальту. «Даже самая малейшая колея будет ей мешать», — подчеркнул блогер.

Также автокритик отметил, что спереди Mazda 3 напоминает предыдущее поколение «Мазды тройки» в кузове BM, а вот сзади она полностью обновилась. Появились плавные формы и кузов стал более вертикальным. Что касается фонарей, то их дизайн сравнивают с итальянским брендом Alfa Romeo, по мнению блогера это несомненный плюс. Также обозреватель отметил обильное количество чёрных лакированных вставок: «Такого нет даже у KIA».

Говоря о технических характеристиках, блогер подчеркнул, что кардинально в последнем поколении Mazda 3 ничего не изменилось. «Здесь стоит та же платформа, та же база, но машину очень грамотно освежили внешне».

Продолжение... «Колхозы – сила!»: Монструозный УАЗ «Хантер» порадовал автолюбителей Пользователей сети заинтересовали брутальные доработки российского внедорожника. В комплектации за 1,8 миллиона обозреватель получил автомобиль с двигателем на 1,5 литра мощность 120 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, в моторе без изменений задействована технология SkyActiv, правда на этот раз инженеры повысили степень сжатия. Такие изменения повлекли за собой потребность в хорошем масле и бензине. По итогу блогер заявил: «Жаль, что в Россию не доезжают полноприводные Mazda 3, но даже в такой комплектации компакт-кар стал в разы дороже, но и в разы лучше».